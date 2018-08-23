Еврокомиссия назначила неформальную встречу по миграции на 24 августа

23 августа 2018 15:46 (UTC+04:00)

Еврокомиссия (ЕК) созвала неформальную встречу ряда стран - членов Евросоюза для обсуждения миграционного кризиса. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщила в четверг представитель ЕК Тове Эрнст, передает ТАСС.

"Это будет неформальная встреча с участием спецпредставителей стран ЕС, чтобы обсудить инциденты [с мигрантами], подобные тем, что произошли в течение последних недель", - сказала она.

При этом представитель ЕК не стала уточнять, какие именно страны примут участие во встрече. "Я не могу подтвердить участие тех или иных стран, но Австрия - председатель [в Совете ЕС] - тоже приглашена", - отметила она.

По информации источников в институтах Евросоюза, встреча будет посвящена проблеме высадки мигрантов в портах ЕС. В ней, как ожидается, примут участие около 12 стран - членов сообщества, включая Италию, Испанию, Грецию, Германию, Францию, Австрию.

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