В Германии школьный автобус попал в ДТП

4 сентября 2018 14:41 (UTC+04:00)

Школьный автобус столкнулся с грузовиком в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт, 11 детей и водитель автобуса пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

"Сегодня утром около 6.55, по актуальным данным следствия, произошло столкновение грузовика и школьного автобуса. При этом пострадал водитель автобуса, 10 детей получили легкие травмы, один ребенок — тяжелые", — сообщила полиция Саксонии-Анхальта в Twitter.

В свою очередь телерадиокомпания MDR со ссылкой на заявление представителя полиции на месте аварии сообщает, что 17 детей и водитель получили легкие травмы.

По ее данным, грузовик въехал в боковую часть автобуса на перекрестке. Всего в автобусе находилось 30 детей, пострадавших доставили в две больницы. Причина столкновения неизвестна.

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