Глава МИД Италии огорчен заявлением комиссара ООН по мигрантам

Глава итальянского МИД Энцо Моаверо-Миланези заявил, что огорчен "неуместными заявлениями" верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая раскритиковала итальянские власти за политику в области миграции, передает РИА Новости.

"Инициатива ООН неприятна. Непонятно, как можно начинать с такой тяжелой критики, получив должность совсем недавно. Я думаю, что примененные к Италии определения неуместны", — заявил он в эфире Radio Capital.

По его словам, занятая Бачелет позиция "огорчает" и "в политических терминах может привести к неким реакциям".

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в понедельник заявила, что организация намерена отправить сотрудников в Италию, чтобы проверить поступающую информацию о резко возросшем числе случаев насилия и проявления расизма в отношении мигрантов, лиц африканского происхождения и этнической группы рома.

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