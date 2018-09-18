ЕС назначил нового постпреда по ближневосточному урегулированию

ЕС назначил нидерландского дипломата, ранее работавшего в Иране, новым специальным представителем по ближневосточному мирному процессу, сообщила во вторник пресс-служба Совета ЕС, передает РИА Новости.

"Совет назначил Сузанну Терсталь специальным представителем ЕС по ближневосточному мирному процессу", — говорится в сообщении.

Терсталь ранее была послом Нидерландов в Иране, а также в Анголе. Она занимала ряд должностей в юридическом департаменте министерства иностранных дел Нидерландов, была заместителем постоянного представителя в Женеве, училась в Нидерландах, США и Италии.

Новую должность она будет занимать до конца февраля 2020 года.

В задачи специального представителя входит содействие урегулированию израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств.

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