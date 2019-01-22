Румыния предложит ЕС оценить перспективы "Восточного партнерства"

Румыния в рамках своего председательства в ЕС хотела бы принять политическую декларацию о дальнейших перспективах "Восточного партнерства" и определить конкретные проекты для развития, заявил во вторник главы румынского МИД Теодор Мелешкану, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Румыния с января стала на полгода председателем ЕС. Ранее Румыния заявляла, что одним из приоритетов в ходе ее председательства станут отношения с "Восточным партнерством".

"Будут два важных для нас направления. Мы были бы рады, во-первых, реализовать по итогам министерского заседания, которое пройдет в Брюсселе по "Восточному партнерству", некое политическое заявление и посмотреть на перспективу политики "Восточного партнерства" в будущем. Мы хотели бы оценить, что уже сделано, важность вклада ЕС для наших партнеров. Мы считаем, что в настоящий момент нужно посмотреть в будущее "Восточного партнерства" и попытаться сконцентрироваться на конкретных проектах сотрудничества", - сказал он на мероприятии в Брюсселе.

"Мы твердо придерживаемся мнения, что наши восточные партнеры вносят важный вклад в нашу безопасность ЕС. Поэтому это будет нашим приоритетом - определить проекты, которые будут профинансированы, чтобы послать сигнал о серьезности наших отношений", - сказал министр.

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.

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