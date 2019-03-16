В Мадриде обокрали дом мэра города

16 марта 2019 01:06 (UTC+04:00)

Дом мадридского мэра Мануэлы Кармены был обворован, преступники задержаны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

ЧП произошло в поселке Сан-Рафаэль населением около 2,5 тысяч человек (провинция Сеговья, автономное сообщество Кастилия и Леон). Двое преступников, мужчина и женщина, обворовали несколько домов в поселках Гудильос и Сан-Рафаэль, в числе которых оказалось и жилище столичной градоначальницы. Агентство EFE со ссылкой на источники в мэрии сообщает, что 75-летней Кармене был нанесен незначительный ущерб. Большая часть украденных вещей была найдена полицией.

Мануэла Кармена, в прошлом член компартии, активный участник движения против диктатуры Франсиско Франко, юрист, отстаивала права политзаключенных. В 1986 году получила национальную премию в области защиты прав человека. В 1993 году избрана главным судьей Мадрида. С 2015 года занимает пост мэра Мадрида.

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