Редкий рисунок Пикассо выставят на аукционе в Париже

24 марта 2019 11:58 (UTC+04:00)

Редкий рисунок испанского художника Пабло Пикассо продадут на аукционе Christie's в Париже 28 марта. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Figaro.

По информации издания, этот эскиз, выполненный тушью, оценивается в €250-300 тыс. Его первым владельцем был друг Пикассо и его агент Даниель Анри Канвейлер, которому художник подарил этот эскиз, а в настоящее время он принадлежит Музею современного искусства Нью-Йорка. Рисунок, размер которого 26х33,3 см, называется "Флейтистка и обнаженная фигура", он датирован октябрем 1932 года и относится к сюрреалистическому периоду творчества Пикассо. Этот год, как подчеркивают эксперты, был особенно плодотворным в жизни художника.

Данная работа посвящена подруге Пикассо Марии-Терезе Вальтер, ради которой он оставил свою жену, русскую балерину Ольгу Хохлову. "В тот день, когда я встретил Марию-Терезу, я понял, что передо мной то, о чем я всегда мечтал", - говорил художник. Помимо данного рисунка, Пикассо посвятил своей "музе" такие известные работы, как "Зеркало" (1932, частное собрание), "Девушка перед зеркалом" (1932, Музей современного искусства Нью-Йорка), а также скульптура "Женщина с вазой".

"Высокое качество этой работы в сочетании с ее престижным происхождением, несомненно, вызовет интерес у многих международных коллекционеров, присутствующих в Париже", - уверен Антуан Лебутейе, директор департамента импрессионизма и современного искусства Christie's.

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