"Арсенал" обыграл "Наполи" и вышел в полуфинал Лиги Европы (ВИДЕО)

19 апреля 2019 01:31 (UTC+04:00)

Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над итальянским "Наполи" со счетом 1:0 в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный мяч в игре забил Александр Ляказетт (36-я минута). Первая встреча также завершилась победой лондонского клуба - 2:0.

"Арсенал" и "Наполи" провели четвертый очный матч. В сезоне-2013/14 команды играли в одной группе в Лиге чемпионов и обменялись победами со счетом 2:0. В прошлом сезоне обе команды также вышли в плей-офф Лиги Европы. "Арсенал" дошел до полуфинала, где проиграл будущему победителю, испанскому "Атлетико", а "Наполи" вылетел на стадии 1/16 финала, уступив немецкому "Лейпцигу", который также дошел в итоге до 1/2 финала.

В полуфинале "Арсенал" встретится с испанской "Валенсией", которая на своем поле обыграла "Вильярреал" - 2:0 (счет по сумме двух встреч - 5:1). Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев остался в запасе. Первый полуфинальный матч пройдет 2 мая в Англии, ответный - 9 мая в Испании.

Лучшим достижением "Арсенала" в Лиге Европы / Кубке УЕФА был выход в финал в 2000 году. Тогда английский клуб по пенальти проиграл турецкому "Галатасараю", основное и дополнительное время того матча закончилось со счетом 0:0.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Арсенал" обыграл "Наполи" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
Европа 12 апреля 01:09
В период финала Лиги Европы и Евро-2020 в Баку клубы и футболистов-нерезидентов освободят от налогов
Общество 3 апреля 09:09
Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы
Спорт 15 марта 03:05
"Манчестер Юнайтед" потерпел первое поражение при Сульшере в чемпионате Англии
Спорт 10 марта 23:53
"Челси" разгромил киевское "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Европа 8 марта 03:34
"Арсенал" проиграл "Ренну" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (ВИДЕО)
Другие страны 8 марта 00:08
Лента новостей
"Челси" вышел в полуфинал Лиги Европы, обыграв пражскую "Славию"
Европа 01:35
В Пентагоне подтвердили, что КНДР 17 апреля испытала оружие - СМИ
США 00:50
В Грузии назначили нового министра экономики и устойчивого развития
Грузия 00:35
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве состоялась благотворительная акция под названием «Кровь не имеет национальности» (ФОТО)
Общество 18 апреля 23:30
Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Ливии
Турция 18 апреля 23:01
Акционеры дали обличительные показания против бывшего депутата Гусейна Абдуллаева
Общество 18 апреля 22:55
Определились составы групп на XV Европейском юношеском олимпийском фестивале, который пройдет в Баку (ФОТО)
Общество 18 апреля 22:37
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте: десятки пострадавших
Арабские страны 18 апреля 22:19
В Азербайджане повсеместно пройдут экзамены для учеников 11 классов
Общество 18 апреля 22:09