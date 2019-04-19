"Арсенал" обыграл "Наполи" и вышел в полуфинал Лиги Европы (ВИДЕО)

Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над итальянским "Наполи" со счетом 1:0 в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный мяч в игре забил Александр Ляказетт (36-я минута). Первая встреча также завершилась победой лондонского клуба - 2:0.

"Арсенал" и "Наполи" провели четвертый очный матч. В сезоне-2013/14 команды играли в одной группе в Лиге чемпионов и обменялись победами со счетом 2:0. В прошлом сезоне обе команды также вышли в плей-офф Лиги Европы. "Арсенал" дошел до полуфинала, где проиграл будущему победителю, испанскому "Атлетико", а "Наполи" вылетел на стадии 1/16 финала, уступив немецкому "Лейпцигу", который также дошел в итоге до 1/2 финала.

В полуфинале "Арсенал" встретится с испанской "Валенсией", которая на своем поле обыграла "Вильярреал" - 2:0 (счет по сумме двух встреч - 5:1). Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев остался в запасе. Первый полуфинальный матч пройдет 2 мая в Англии, ответный - 9 мая в Испании.

Лучшим достижением "Арсенала" в Лиге Европы / Кубке УЕФА был выход в финал в 2000 году. Тогда английский клуб по пенальти проиграл турецкому "Галатасараю", основное и дополнительное время того матча закончилось со счетом 0:0.

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