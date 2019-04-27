"Желтые жилеты" ответят на предложения Макрона новой манифестацией

"Желтые жилеты" готовятся провести в субботу 24-ю общенациональную протестную акцию во Франции. В этот раз "столицей" манифестации должен стать Страсбург, куда, как ожидается, прибудут участники движения из других стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

Перед субботними демонстрациями несколько групп "желтых жилетов" в социальных сетях запустили акцию "международный призыв", опубликовав баннеры на немецком, испанском, итальянском и других языках, а также видеообращение на YouTube. Планируется что, в Страсбурге акция начнется в 13:00 (14:00 мск) на площади Звезды, откуда колонны манифестантов направятся к зданию Европарламента.

Согласно информации со страниц движения в Facebook, это мероприятие заинтересовало более 3,5 тыс. пользователей. Опасаясь беспорядков, власти объявили о запрете на любые демонстрации в центре города, в районе вокзала, а также по периметру учреждений Евросоюза.

По словам представителей правоохранительных органов, "прибытия большого количества иностранцев на данный момент в Страсбурге не зафиксировано", однако полиция готовится к возможным беспорядкам. Предполагается, что лидеры "желтых жилетов" из разных стран выступят с заявлениями в ответ на большую пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона.

Манифестации также запланированы в Лилле, Бордо, Тулузе, Ренне, Руане и других городах. Одной из самых зрелищных акций должно стать развертывание гигантского желтого жилета на скале Солютре в южной Бургундии. Кроме того, в городе Камбре запланировано ночное шествие.

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