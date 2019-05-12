Шесть человек пострадали при стрельбе во Франции

Шесть человек пострадали при стрельбе в городе Амьен (Франция) в ночь на воскресенье. Об этом сообщила радиостанция France Bleu, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, стрельба началась в здании общественной организации и затем продолжилась на улице. Название организации не уточняется.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, четверо из них были отпущены после оказания медицинской помощи. Еще двое остаются в больнице, угрозы их жизни нет.

Причины инцидента в настоящее время не установлены, прокуратура начала расследование.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.