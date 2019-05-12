Шесть человек пострадали при стрельбе во Франции

12 мая 2019 18:03 (UTC+04:00)

Шесть человек пострадали при стрельбе в городе Амьен (Франция) в ночь на воскресенье. Об этом сообщила радиостанция France Bleu, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, стрельба началась в здании общественной организации и затем продолжилась на улице. Название организации не уточняется.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, четверо из них были отпущены после оказания медицинской помощи. Еще двое остаются в больнице, угрозы их жизни нет.

Причины инцидента в настоящее время не установлены, прокуратура начала расследование.

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