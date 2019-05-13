Главы МИД Британии, Франции и ФРГ обсудят в Брюсселе ответ на шаги Ирана по ядерной сделке

Глава МИД Великобритании Джереми Хант собирается обсудить в Брюсселе в понедельник со своими коллегами из Франции и Германии, а также с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини ответ на последнее заявление официального Тегерана в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в коммюнике, распространенном МИД Соединенного Королевства.

"В понедельник, 13 мая, министр иностранных дел отправится в Брюссель, чтобы обсудить с французскими и немецкими партнерами (Е3), а также с ЕС их ответ на заявление Ирана, которое грозит нарушить некоторые обязательства по СВПД", - говорится в сообщении. В нем указано, что речь идет о объявленном Тегераном 8 мая "намерении отказаться от важных обязательств" по ядерной сделке.

Тройка европейских стран, как подчеркивается в сообщении, "рассмотрит вопрос о своем будущем ответе на иранские угрозы и обсудит прогресс в усилиях Е3 по обеспечению продолжения дальнейшей легальной торговли с Ираном, обеспечению выполнения сделки, приверженность которой ЕС сохраняет до тех пор, пока Иран придерживается своих обязательства по СВПД".

В связи с предстоящей поездкой Ханта в Брюссель представитель Форин оффиса заявил: "Эта сделка по-прежнему открывает наилучшие перспективы для предотвращения гонки ядерных вооружений на Ближнем Востоке. Пока Иран соблюдает [соглашение], Великобритания будет сохранять свою приверженность сделке с Ираном".

Он добавил, что после состоявшейся на прошлой неделе встречи Ханта с госсекретарем США [Майклом] Помпео, руководитель британского внешнеполитического ведомства "хотел встретиться с коллегами по E3 при первой же возможности, чтобы согласовать ответ на тревожное заявление Ирана".

Ситуация вокруг СВПД

В минувшую среду президент Ирана Хасан Роухани заявил о том, что Тегеран принял решение частично приостановить выполнение ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Речь идет о двух пунктах СВПД, касающихся остановки на 60 суток продажи имеющихся у Ирана обогащенного урана и тяжелой воды. Роухани добавил, что "у других участников СВПД есть 60 дней на выполнение их обязательств, касающихся банковской сферы и вопросов торговли [иранской] нефтью".

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы международных расчетов SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В ответ в январе 2019 года Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX, однако механизм до настоящего времени так и не заработал на практике.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.