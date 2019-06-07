В ЕС могут поддержать новую отсрочку Brexit

Евросоюз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из состава ЕС в случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до 31 октября, действующей даты Brexit. Об этом в пятницу пишет газета The Times со ссылкой на источник в Евросоюзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Несмотря на заявления основного претендента на пост лидера тори, экс-главу британского внешнеполитического ведомства Бориса Джонсона, а также других участников этой "гонки" о том, что Британия в любом случае покинет ЕС 31 октября, по меньшей мере 25 стран-членов Евросоюза согласны предоставить стране отсрочку на более длительное время. "Мы не хотим этого, однако собираемся предоставить им [Великобритании] новую отсрочку, - приводит газета слова своего источника, - В конце концов, никто не хочет оказаться тем, кто перекроет кислород".

Европейские правительства, пишет The Times, разделяют мнение главы британского МИД Джереми Ханта о том, что решение о выходе страны из ЕС без сделки станет "политическим самоубийством" для главы кабинета министров. "Вероятно, в парламенте не наберется большинства, кто поддержит [выход страны из ЕС без сделки], и правительство будет расформировано. А новое попросит народ вновь принять решение - распорядится о проведении второго референдума".

В то же время, по данным европейского источника издания, большинство правительств стран ЕС считают, что Лондон должен осуществить так называемый Brexit до июня 2020 года в связи с тем, что Евросоюз должен до 2021 года окончательно принять семилетний план бюджетных расходов.

Газета The Sunday Telegraph 2 июня информировала, что кандидат на посты лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны Майкл Гоув заявил членам кабинета министров, что готов отложить Brexit с октября нынешнего до конца будущего года.

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