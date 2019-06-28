Макрон призвал президента Бразилии не выходить из Парижского соглашения по климату

28 июня 2019 15:36 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в пятницу на полях саммита Группы двадцати переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, посвященные важности реализации положений Парижского соглашения по климату, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Между двумя президентами состоялся очень откровенный обмен мнениями. Эмманюэль Макрон настоятельно указал на необходимость того, чтобы Бразилия не выходила из Парижского соглашения по климату", - информировал представитель администрации французского президента. В то же время он сообщил, что Болсонару, ранее не исключавший возможности денонсировать соглашение, на переговорах в Осаке с Макроном "подтвердил намерение оставаться в рамках данного соглашения".

26 июня Макрон заявил, что Франция не примет коммюнике G20 при отсутствии упоминания Парижского соглашения по климату. "Я придерживаюсь красной линии, переходить которую считаю недопустимым. То есть я считаю, что если [в заключительном документе] не будет речи о Парижском соглашении, то есть если 20 стран ради того, чтобы добиться общего согласия, решат отказаться от достижения амбициозных целей по защите климата, то Франция не будет в этом участвовать", - предостерег Макрон.

Как сообщил в пятницу агентству представитель Елисейского дворца, в июле запланирован рабочий визит главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана в Бразилию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Во Франции из-за аномальной жары закрыли четыре тысячи школ
Европа 13:00
Renault готов производить автомобили в Узбекистане
Бизнес 10:20
Сборная Бразилии стала первым полуфиналистом Кубка Америки по футболу
Спорт 07:55
В Узбекистане планируют построить туркомплекс за $500 млн
Туризм 27 июня 16:35
Макрон хочет убедить Трампа частично отказаться от санкций против Ирана
Европа 27 июня 16:35
Бразильские археологи открыли новый вид динозавра
В мире 27 июня 11:26
Лента новостей
Отмечен рост показателей ВВП Грузии
Бизнес 15:38
Возвращен житель Азербайджана, находившийся в заложниках у армянской стороны
Нагорно-карабахский конфликт 15:35
В Сумгайыте прошел правовой "ликбез" для работодателй
Общество 15:33
Мэй заявила, что Лондон ответит на любое применение химоружия Дамаском
Другие страны 15:13
SOCAR регулярно проводит экологические мониторинги в Каспийском море
Экономика 15:13
В Узбекистане подписаны соглашения с российскими компаниями
Бизнес 15:08
В субботу в Баку до 34 градусов тепла
Общество 14:58
КТК-Казахстан закупает стройматериалы
Тендеры 14:57
Мир Насими в картинах Арифа Гусейнова и музыке молодых композиторов (ФОТО)
Культура 14:49