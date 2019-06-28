Макрон призвал президента Бразилии не выходить из Парижского соглашения по климату

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в пятницу на полях саммита Группы двадцати переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, посвященные важности реализации положений Парижского соглашения по климату, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Между двумя президентами состоялся очень откровенный обмен мнениями. Эмманюэль Макрон настоятельно указал на необходимость того, чтобы Бразилия не выходила из Парижского соглашения по климату", - информировал представитель администрации французского президента. В то же время он сообщил, что Болсонару, ранее не исключавший возможности денонсировать соглашение, на переговорах в Осаке с Макроном "подтвердил намерение оставаться в рамках данного соглашения".

26 июня Макрон заявил, что Франция не примет коммюнике G20 при отсутствии упоминания Парижского соглашения по климату. "Я придерживаюсь красной линии, переходить которую считаю недопустимым. То есть я считаю, что если [в заключительном документе] не будет речи о Парижском соглашении, то есть если 20 стран ради того, чтобы добиться общего согласия, решат отказаться от достижения амбициозных целей по защите климата, то Франция не будет в этом участвовать", - предостерег Макрон.

Как сообщил в пятницу агентству представитель Елисейского дворца, в июле запланирован рабочий визит главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана в Бразилию.

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