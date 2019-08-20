Греция не получала официального запроса на заход иранского танкера Grace 1 в свой порт

20 августа 2019 14:11 (UTC+04:00)

Греческие власти не получали официального запроса на заход в свой порт иранского танкера Grace 1, который после разрешения покинуть акваторию Гибралтара направляется в сторону Греции. Об этом заявил во вторник министр морского флота и островной политики Греции Яннис Плакиотакис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не получали официального запроса на заход в наш порт иранского танкера", - сказал министр, подтвердив, что подобный запрос должен быть направлен по крайней мере за 48 часов.

По сведениям Skai, высказывалось предположение, что танкер идет в порт Каламата на юго-западе полуострова Пелопоннес, в район которого он может прибыть в воскресенье, однако представители этого порта объяснили, что его инфраструктура не позволяет принимать суда такого большого водоизмещения. Плакиотакис подчеркнул, что греческие власти следят за движением иранского танкера Grace 1 (он же Adrian Darya). "Мы находимся в постоянном контакте по этому поводу с Министерством иностранных дел Греции", - добавил министр.

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