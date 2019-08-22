Брюссель решил строго ограничить использование технологии распознавания лиц

22 августа 2019 12:55 (UTC+04:00)

Еврокомиссия (ЕК) планирует ввести строгие ограничения на использование технологии распознавания лиц с целью защиты прав граждан, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цель этого регулирования - ограничить "неизбирательное использование технологии распознавания лиц" компаниями и государственными органами, сказал один из представителей Еврокомиссии. Европейским гражданам будет предоставлена возможность "знать, когда используются их данные" в связи с решительным пересмотром ЕС правил регулирования искусственного интеллекта (ИИ).

Планы Брюсселя узаконить технологию распознавания лиц являются частью программы сообщества по принятию этических законов, которые регулировали бы ИИ. Авторы проекта, который находится на ранней стадии разработки, стремятся "укрепить доверие общественности" к системам распознавания лиц, добавил один из чиновников.

Урсула фон дер Ляйен, избранная главой ЕК, заявила, что в первые 100 дней пребывания на этом посту она представит закон, который обеспечит "согласованный европейский подход к человеческому и этическому аспектам использования искусственного интеллекта".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Демпартия Италии готова к сотрудничеству для формирования нового кабинета
Европа 13:44
Француз выиграл €4 млн в лотерею
Европа 13:34
Во Франции один человек погиб при пожаре в здании рядом с больницей
Европа 12:42
В ЕС не поддержали идею передачи Гренландии в аренду США
Европа 21 августа 17:32
Власти Испании заявили, что у судна Open Arms нет разрешения на спасение мигрантов
Другие страны 21 августа 17:10
В аэропорту Сан-Франциско запретили продавать воду в пластиковых бутылках
Другие страны 21 августа 15:58
Лента новостей
Лидеры более 40 африканских стран примут участие в саммите Россия - Африка в Сочи
Россия 14:03
Нахчыванская компания наладила производство чабреца и розмарина
Бизнес 14:01
Обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем (ФОТО)
Политика 14:01
Завтра в Азербайджане ожидается до 42 градусов жары
Общество 13:53
До конца года инвестиции в Узбекистан достигнут $8,2 млрд
Финансы 13:51
Демпартия Италии готова к сотрудничеству для формирования нового кабинета
Европа 13:44
Али Гасанов: Заинтересованные круги хотели создать в Азербайджане свою колонию
Политика 13:42
Метрополитен Баку запустил на линию еще два состава нового поколения (ФОТО)
Бизнес 13:39
Француз выиграл €4 млн в лотерею
Европа 13:34