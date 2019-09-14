Дэвид Кэмерон не согласен с решением Бориса Джонсона приостановить работу парламента

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считает неправильным решение нынешнего главы британского правительства Бориса Джонсона приостановить работу парламента на пять недель. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Times, которой Кэмерон дал интервью, опубликованное в пятницу вечером.

"Полагаю, что есть такие вещи, которые не следует делать, чтобы выйти из тупика. Думаю, что приостанавливать работу парламента, притворяясь будто его не существует, было бы плохой идеей", - сказал Кэмерон, когда его спросили о планах Джонсона, которые глава правительства воплотил в жизнь на этой неделе. Хотя экс-премьер давал интервью еще до так называемой пророгации (временной приостановки работы) парламента, после осуществления данной процедуры Джонсоном он связался с The Times, подтвердив, что "не поддерживает" ни этот шаг своего бывшего соратника, ни его готовность добиться выхода королевства из ЕС без сделки с Брюсселем об условиях сотрудничества сторон после "развода".

"Я брал у Кэмерона интервью в середине августа, но он вышел на связь после событий, произошедших в начале сентября, сказав, что был шокирован приостановкой работы парламента и тем фактом, что усердно работавшие в парламенте тори были исключены из партии, - рассказал телеканалу Sky News журналист The Times Марк Харрисон. - Он также не является сторонником идеи Brexit без сделки. В самом интервью он говорит, что поддерживает премьер-министра [Джонсона], что у премьера есть план, с которым можно не соглашаться, но который стоит того, чтобы попытаться воплотить его в жизнь. Однако за прошедшую неделю эта позиция изменилась, и Кэмерон больше не поддерживает Бориса Джонсона".

В интервью Кэмерон также рассказал о том, что каждый день думает об итогах проведенного по его решению референдума о выходе Великобритании из ЕС. Он также признался, что страдал депрессией после того, как победу на референдуме одержали сторонники Brexit, а он сам был вынужден подать в отставку.

"Я думаю о произошедшем каждый день. О референдуме, о том, что мы проиграли, о его последствиях и о том, что можно было бы сделать иначе. Я очень сильно волнуюсь по поводу того, что произойдет дальше. Думаю, мы можем прийти к ситуации, в которой мы останемся друзьями [с ЕС], добрыми соседями и партнерами. Мы можем этого добиться, но мне бы очень хотелось бы "перемотать" события вперед до этого момента, поскольку то, что происходит сейчас, болезненно для страны и на это больно смотреть", - сказал экс-премьер, добавив, что не может исключать возможности проведения повторного референдума по вопросу о Brexit.

Судьба Brexit

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон пообещал, что страна покинет ЕС 31 октября со сделкой или без.

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