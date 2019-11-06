В голландском аэропорту Схипхол объявили чрезвычайную ситуацию

Чрезвычайная ситуация объявлена в среду вечером в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила военная полиция, ответственная за охрану воздушной гавани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Что послужило причиной, пока остается неизвестным. По данным военной полиции, речь идет "о подозрительной ситуации на борту одного из самолетов".

Ситуации присвоена третья степень опасности, которая означает "потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета". На место прибыли несколько пожарных машин и машин скорой помощи.

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