Мидорад Додик заявил, что Республика Сербская не намерена вступать в НАТО

21 ноября 2019 04:15 (UTC+04:00)

Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) не намерена вступать в НАТО и отказываться от политики военного нейтралитета. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, лидер сербов Боснии и Герцеговины (БиГ) и сербский член президиума БиГ Милорад Додик.

"Мы испытываем немалое давление по вопросу вступления в НАТО. Запад хотел бы видеть все страны в НАТО, их цели ясны. Они преподносят это таким образом, что страны должны хотеть вступить в НАТО, а если вы не хотите, тогда это проблема. У Республики Сербской нет намерения менять свою стратегическую определенность, а это военный нейтралитет", - заявил Додик.

Политик считает, что вступление в НАТО после бомбардировок 1999 года оправдало бы преступную агрессию Североатлантического альянса в отношении Югославии.

"Республика Сербская не видит, как другие, бенефиций в НАТО, мы ощутили бомбардировки НАТО, мы знаем, что это значит. Войти в НАТО - это значит морально оправдать то поколение НАТО или сегодняшний альянс от тех позорных бомбардировок, обедненного урана, который и сейчас убивает наших детей. Это то, что мы не можем понять и принять, думаю, наконец, пора им принять нашу позицию по этому вопросу. Мы можем сотрудничать, этого нам не избежать, но говорить, что мы идем к интеграции, или Босния и Герцеговина движется к членству в НАТО - этого они от нас не услышат", - подчеркнул политик.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглашение), подписанном 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории ), а также округа Брчко. Государственное устройство БиГ - одно из самых сложных в мире. В системе управления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (славяне, принявшие ислам), сербы (православные) и хорваты (католики).

Вступление БиГ в НАТО невозможно без согласия всех энтитетов. В то же время парламент Республики Сербской еще в октябре 2017 года принял резолюцию о нейтралитете в отношении военных союзов. Боснийские сербы выступают против вступления в НАТО и рассматривают парламентскую резолюцию как первый шаг к проведению референдума по вопросу вступления Боснии и Герцеговины в Североатлантический альянс.

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