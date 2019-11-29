Число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 48

29 ноября 2019 10:19 (UTC+04:00)

Число жертв землетрясения в Албании достигло 48 человек. Об этом сообщила в пятницу газета Koha Jone, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, пострадавшими числятся порядка 790 человек. Ранее сообщалось о 40 погибших. Из-под завалов удалось спасти 45 человек, работники экстренных служб продолжают поисково-спасательные операции.

По сообщениям Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября около 04:00 по местному времени, эпицентр находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии, Словении и некоторых южных провинциях Италии.

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