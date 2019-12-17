Европарламент одобрил выделение Иордании €500 млн

Депутаты Европарламента (ЕП) поддержали предложение Еврокомиссии (ЕК) о выделении Иордании макрофинансовой помощи в размере €500 млн. Об этом говорится в резолюции, одобренной на пленарной сессии ЕП во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[ЕП] утверждает свою позицию в первом чтении и поддерживает предложение Еврокомиссии", - говорится в документе. За резолюцию проголосовали 654 депутата, против - 28, еще 11 воздержались.

Согласно предложению ЕК, опубликованному 6 сентября 2019 года, власти Иордании обратились в июле к Брюсселю с просьбой о выделении им €500 млн из фондов Евросоюза (ЕС) для сохранения макроэкономической стабильности страны и проведения реформ. Сумма должна быть разбита на три транша.

В документе подчеркивается, что ЕС взял на себя обязательство оказывать финансовую поддержку странам региона, пострадавшим от сирийского конфликта. ЕК напоминает, что из-за военных действий в Сирии были не только нарушены торговые операции Иордании, стране также пришлось принять около 1,3 млн беженцев.

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