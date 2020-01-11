Радикалы устроили беспорядки на акции протеста в Париже

11 января 2020 18:19 (UTC+04:00)

Радикалы устроили беспорядки на акции протеста против пенсионной реформы в столице Франции, полиция ответила слезоточивым газом, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Субботняя демонстрация, стартовавшая от площади Нации, была мирной до тех пор, пока к шествию не присоединилась толпа молодых людей в чёрных одеждах, скрывающих лица под масками. На авеню Домениль они начали бросать камни, бутылки в сотрудников правоохранительных органов, те в свою очередь применили слезоточивый газ.

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