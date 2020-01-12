Лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран к диалогу по СВПД

12 января 2020 21:56 (UTC+04:00)

Лидеры Франции, Германии и Великобритании Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон остаются приверженными сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и призывают Иран отменить все меры, противоречащие венским договоренностям, говорится в их совестном заявлении, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы остаемся приверженными СВПД и его сохранению; мы призываем Иран отменить все меры, несовместимые с соглашением",- говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, которое распространила пресс-служба Елисейского дворца.

Они также призывают Иран воздерживаться от любых дальнейших актов распространения и отмечают, что по-прежнему готовы вступить в диалог с Тегераном на этой основе, чтобы сохранить стабильность в регионе.

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