В Афинах подожгли автомобиль издателя газет

5 февраля 2020 01:23 (UTC+04:00)

Неизвестные подожгли автомобиль издателя газет в Афинах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Происшествие произошло во вторник в 21.00 на улице Редесто в районе Агиа Варвара. Издатель в это время ужинал с друзьями в таверне, возле которой припарковал автомобиль. По сообщениям, в этой таверне он часто бывал.

Двое неизвестных подъехали на мотоцикле, разбили лобовое стекло и бросили в салон бутылки с зажигательной смесью. После этого раздался взрыв и автомобиль марки Jaguar был мгновенно охвачен пламенем.

На место происшествия сразу же прибыли пожарные, полицейские и эксперты из отдела по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Сообщается, что машина принадлежит владельцу компании NK Media Group и издателю газет "Параскинио" (закулисье, подоплека) и "Карфитса" (шпилька) Никосу Караманлису. В декабре 2017 года в его дом бросили гранату, но она не взорвалась.

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