Британия представила позицию по торговому соглашению с ЕС после Brexit

Великобритания опубликовала переговорную позицию по будущему торговому соглашению с ЕС после Brexit, содержащую основные положения по доступу к свободному рынку, по сотрудничеству в области авиации, рыболовства, финансовых услуг, транспорту и телекоммуникациям, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующий документ опубликован в четверг канцелярией премьер-министра Великобритании.

В манифесте отмечается, что переговорная позиция Соединенного Королевства основывается на "дружественном сотрудничестве между равными суверенными государствами, при котором обе стороны уважают правовую автономию друг друга и право распоряжаться своими ресурсами так, как они считают нужным".

"Что бы ни случилось, правительство не будет вести переговоры о каких-либо договоренностях, в которых Великобритания не сможет контролировать свои собственные законы и политическую жизнь. Это означает, что мы не будем соглашаться с какими-либо обязательствами по приведению наших законов в соответствие с законодательством ЕС и с тем, чтобы институты ЕС, включая суд, имели какую-либо юрисдикцию в Великобритании", - подчеркивается в документе.

В документе также отмечается, что Британия намерена достичь "всеобъемлющего соглашения о свободной торговле" с ЕС по примеру действующего соглашения между ЕС и Канадой.

Предполагается, что указанное соглашение будет дополнено отдельными договорами, включающими порядок взаимодействия сторон в рыболовстве, правоохранительной и судебной деятельности, в сфере транспорта и энергетики.

Власти Британии подчеркнули, что в случае если не удастся заключить удовлетворяющее британскую сторону соглашение, то будущие торговые отношения "будут основываться на соглашении о Brexit 2019 года" и будут выглядеть аналогично действующему соглашению между ЕС и Австралией.

Ожидается, что первая часть торговых переговоров между Лондоном и Брюсселем начнется на следующей неделе.