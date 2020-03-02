Еврокомиссия прогнозирует ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе

Власти Евросоюза повысили оценку риска заболевания новой коронавирусной инфекцией в странах - членах сообщества со среднего до высокого уровня. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наше агентство анонсировало сегодня, что риск повышен со среднего до высокого уровня", - сказала она.

По словам главы ЕК, Евросоюз на всех уровнях активно предпринимает все меры, чтобы остановить распространение вируса.

Ситуация с коронавирусом в Европе будет ухудшаться, Еврокомиссия готовит скоординированный ответ.

Еврокомиссия выделила свыше €230 млн на усилия по борьбе с коронавирусом и ищет возможности привлечения дополнительных средств.

Еврокомиссия зафиксировала 2,1 тыс. случаев заражения коронавирусом в 18 странах ЕС, 54 человека умерли.

ЕС проведет 6 марта экстренную встречу министров здравоохранения для обсуждения мер борьбы с коронавирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в 67 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.