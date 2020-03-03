У папы римского не нашли коронавирус

У папы римского Франциска нет коронавируса, он просто немного простудился. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета Il Messaggero.

На фоне роста числа заражений в Италии на прошлой неделе в сети появились предположения о том, что папа Римский тоже болен коронавирусом. Он отменил три групповые аудиенции.

Как пишет газета, тесты показали, что коронавируса у папы Франциска нет.

Число случаев заражения коронавирусом в Италии в общей сложности превысило 2 тысячи, 52 человека погибли от болезни.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.