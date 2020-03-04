В Греции подтвердили восьмой случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Греции сообщило, что в стране подтвержден восьмой случай заражения коронавирусом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инфицирована гречанка, имевшая тесный контакт с ранее заболевшим, у которого был выявлен коронавирус. Он остается на карантине в больнице в Салониках, говорится в бюллетене минздрава.

Заболевание диагностировано в лаборатории микробиологии медицинского факультета университета Аристотеля в Салониках.

Первый случай заражения коронавирусом в Греции был выявлен 26 февраля в Салониках у 38-летней женщины, которая приехала из Италии. Последние три случая были подтверждены 1 марта.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, в том числе в Сенегале. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.