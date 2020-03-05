Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Чехии и Словакии из-за птичьего гриппа

Беларусь ограничивает ввоз птицы из Пардубицкого края Чехии и Жилинского края Словакии из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Пардубицкого края Чехии и Жилинского края Словакии зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.



Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров в Беларусь с территории данных регионов Чехии и Словакии.



В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.



Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.