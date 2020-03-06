Во Франции из больниц украли более одиннадцати тысяч медицинских масок

Более 11 тысяч медицинских масок и 1,4 тысячи флаконов спиртового антисептика украдены в больницах Франции с начала распространения коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Наибольшим "спросом" пользуются хирургические маски и маски типа FFP2, зарекомендовавшие себя высоким уровнем фильтрации.

Так, в больнице Bichat "в выходные и понедельник" не досчитались 2 тысяч хирургических масок, ещё более 2 тысяч масок украдены в марсельской больнице Hopital de la Conception.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы масок в стране будут реквизированы, их раздадут медработникам или жителям страны, которых коснулось новое заболевание. Теперь приобрести маски в аптеке можно только при наличии выписанного врачом рецепта.