В Румынии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в воскресенье в 20:24 по местному времени в Румынии в сейсмической зоне Вранча (уезде Бузэу на востоке страны). Об этом сообщил Национальный институт физики Земли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подземный толчок был зарегистрирован на глубине 131 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.