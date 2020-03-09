В Румынии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в воскресенье в 20:24 по местному времени в Румынии в сейсмической зоне Вранча (уезде Бузэу на востоке страны). Об этом сообщил Национальный институт физики Земли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Подземный толчок был зарегистрирован на глубине 131 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
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