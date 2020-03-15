Канцлер Австрии назвал коронавирус главным вызовом со времен Второй мировой войны

Коронавирус нового типа стал для Австрии крупнейшим вызовом со времен Второй мировой войны. Об этом заявил в субботу канцлер Себастьян Курц, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы стоим перед крупнейшим вызовом в Австрии со времен Второй мировой войны. Сейчас надо спасать жизни людей. Кроме того, надо спасать нашу экономику и наши рабочие места", - сказал он в эфире телеканала ОРФ-2.

Ранее Курц сообщил, что с 16 марта страна переходит на аварийный режим, а контакты в обществе будут сведены к минимуму, чтобы не допустить распространения вируса. Он также призвал соотечественников не выходить из дома без крайней необходимости.

Австрийские власти для минимизации последствий запретили до апреля проведение крупных массовых мероприятий. Администрации центральных музеев, театров, кино, ночных клубов и спортивных объектов объявили о закрытии площадок до 3 апреля в соответствии с указом правительства. Занятия во всех учебных заведениях переводятся на удаленный режим до 12 апреля.

Кроме того, с 16 марта Австрия закрывает торговые точки, за исключением продуктовых магазинов, аптек и заправок, и ограничивает время работы ресторанов до 15:00. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике составляет 655. Один человек умер, шестеро выздоровели.