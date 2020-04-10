Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии

Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии суммарным объемом €500 млрд. Об этом говорится в заявлении официального представителя главы Еврогруппы Мариу Сентену.

"Видеоконференция Еврогруппы завершилась под аплодисменты министров. План поддержки европейской экономики на €500 млрд согласован", - заявил он.

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр уже назвал итоги совещания "отличной новостью". Это уже вторая видеоконференция европейских министров финансов на эту тему. Первая продолжалась более 16 часов с вечера вторника до утра среды и завершилась безрезультатно.

Перед началом первой видеоконференции во вторник Сентену распространил видеообращение, в котором заявил, что Еврогруппа одобрит крупнейший в своей истории план помощи суммарным объемом €540 млрд для восстановления экономики после пандемии коронавируса. Данная программа должна объединить предложенные ранее различными институтами ЕС меры и схемы оказания помощи различным секторам экономики сообщества.