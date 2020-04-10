Генсек СЕ указала на неготовность стран Европы к пандемии

Совет Европы (СЕ) готов помочь тем странам континента, чья система здравоохранения оказалась не готова к борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявила в пятницу генсекретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич, выступая на специальном Петербургском международном юридическом онлайн-форуме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Система здравоохранения наиболее пострадавших государств продемонстрировала неготовность реагировать в режиме чрезвычайной ситуации, которую мы не ждали, - сказала Пейчинович-Бурич. - Поэтому мы должны задействовать существующие механизмы - Европейскую социальную хартию, Московскую хартию и Конвенцию по биомедицине, а также Европейскую фармакопею, чтобы найти способы укрепить именно слабые звенья. Мы готовы оказывать такую помощь".

Дипломат обратила внимание на то, что под ударом из-за кризиса находятся европейская экономика и система социальных гарантий. Генсек СЕ напомнила, что за последние недели даже в странах, которые всегда считались благополучными, произошел резкий скачок уровня безработицы.

"Мы знаем, что финансовые трудности могут привести к повышенной уязвимости и социальным потрясениям. Следовательно, мы должны работать с нашими государствами-членами над усилением других механизмов, нацеленных на защиту социальных прав", - резюмировала Пейчинович-Бурич.

На Европу суммарно приходится более половины выявленных в мире случаев заражения. На первом месте идет Испания (более 152 тыс. инфицированных, свыше 15,2 тыс. умерших), за ней следует Италия (около 140 тыс. и более 17,6 тыс. соответственно). Более 100 тыс. заразившихся насчитывается в ФРГ. Франция опережает другие европейские государства по относительному уровню смертности - более 14%. По данным на четверг, в стране насчитывалось свыше 86,3 тыс. инфицированных и 12,2 тыс. умерших.

Министры финансов зоны евро пришли к выводу, что из-за пандемии коронавируса Евросоюз в течение ближайших двух недель вступит в фазу экономической рецессии.