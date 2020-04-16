Беларусь на неделе ожидает пробную партию экспресс-тестов на антитела к COVID-19

Беларусь на этой неделе ожидает получения пробной партии экспресс-тестов на антитела к COVID-19, сообщил начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



"На этой неделе мы ожидаем получения пробной партии этих тестов. С их помощью отработаем алгоритм, как будем работать с ними дальше. Экспресс-тесты имеют определенные особенности использования и целевую группу", - сказал Александр Пацеев. Он добавил, что их массовое применение не планируется до получения положительных результатов такой апробации, поскольку эти системы не зарегистрированы в республике.



Вопрос свободной продажи этих тестов также будет рассматриваться после насыщения рынка и прохождения апробации, добавил Александр Пацеев.



Говоря в целом о лабораторной диагностике, начальник главного управления отметил, что сегодня есть две группы показаний для этого - клинические и эпидемиологические. "Все это четко определено в наших документах. Поэтому сейчас ни по желанию, ни на платной основе, а лишь по тем критериям, которые существуют, исследуем пациентов", - сказал он.



Совместно с государственными лабораториями в проведении лабораторной диагностики инфекции COVID-19 задействованы три частные. Всего в республике занимаются диагностикой 24 лаборатории.