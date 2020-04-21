Программа восстановления ЕС на €540 млрд должна заработать с 1 июня

Европа 21 апреля 2020 23:22 (UTC+04:00)
Программа восстановления ЕС на €540 млрд должна заработать с 1 июня

Программа Евросоюза по оказанию помощи своим странам-членам и бизнесу после пандемии объемом €540 млрд "должна начать действовать уже с 1 июня". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном во вторник письме главы Европейского совета Шарля Мишеля лидерам 27 стран ЕС, направленном в преддверии онлайн-саммита сообщества, который пройдет 23 апреля.

"9 апреля Еврогруппа согласовала пакет объемом €540 млрд, состоящий из трех программ помощи для государств, частных компаний и защиты занятости. Мы должны утвердить эти важные инициативы как можно быстрее. Нашей целью должно быть введение в действие этих программ к 1 июня", - заявил Мишель.

Мишель также подчеркнул, что для полноценного перезапуска европейской экономики после почти двух месяцев вынужденного простоя из-за карантинных мер этих трех пакетов будет недостаточно и потребуется "четвертый элемент общей помощи", который также обсуждался Еврогруппой, но пока не согласован. Мишель не дал никаких оценок этого четвертого пакета, однако призвал лидеров Евросоюза "проанализировать эту задачу и сформулировать предложения, которые будут учитывать планирование следующего долгосрочного бюджетного плана Евросоюза (так называемого рамочного перспективного бюджета ЕС на следующий семилетний бюджетный цикл 2021-2027 годов - прим. ТАСС)".

Саммит ЕС должен утвердить эту программу, однако пока страны сохраняют серьезные разногласия по источникам ее финансирования, срокам действия и порядке предоставления помощи.

Ранее 21 апреля еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил в эфире французского телеканала BFM, что объем этого четвертого элемента программы восстановления европейской экономики может достичь €1,6 трлн. Собрать эту сумму он предложил путем привлечения заемных средств, однако не уточнил, идет ли речь о выпуске так называемых коронабондов, то есть общеевропейских ценных бумаг, которые впервые в истории гарантировали бы все страны ЕС в равной степени. Эта идея также пока не получила одобрения всех стран ЕС.

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