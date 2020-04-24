Великобритания отказалась от любых новых отсрочек по Brexit

Европа 24 апреля 2020 15:49 (UTC+04:00)
Великобритания отказалась от любых новых отсрочек по Brexit

Великобритания отказалась от любых новых отсрочек по завершению процесса выхода из ЕС (Brexit). Об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье в пятницу на брифинге по итогам очередного раунда переговоров по Brexit, который проводился в удаленном режиме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Великобритании отказалось от любых отсрочек окончательного выхода из состава европейского рынка, который намечен на 31 декабря 2020 года. Это дата экономического Brexit, завершение переходного периода после политического Brexit (1 февраля 2020 года)", - заявил Барнье.

При этом он также утверждает, что Великобритания тормозит работу по подготовке соглашения о будущих отношениях с сообществом после переходного периода по выходу из его состава. "Великобритания тормозит процесс переговоров. На этой неделе Великобритания отказалась вести конструктивные переговоры по четырем ключевым пунктам переговоров, которые закреплены в политической декларации [Брюсселя и Лондона]", - заявил Барнье.

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