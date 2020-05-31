Власти Парижа откроют для посещения закрытую после пожара площадь перед собором Нотр-Дам

Площадь перед собором Парижской Богоматери, доступ к которой был закрыт после пожара, с воскресенья вновь открывается для посещения. Об этом говорится в распространенном коммюнике мэрии французской столицы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После пожара в соборе в ночь с 15 на 16 апреля 2019 года на площади [перед собором] было выявлено загрязнение свинцом, что привело к ее немедленному закрытию", - напомнили в мэрии, добавив, что проведенные несколько раз работы по очистке "позволили значительно снизить концентрацию свинца".

"На сегодняшний день Региональное агентство по здравоохранению (ARS) считает, что санитарные условия позволяют открыть площадь для публики, - указывается в сообщении. - В соответствии с рекомендациями ARS городская администрация будет проводить регулярную чистку площади, а также продолжит делать соответствующие анализы".

В мэрии добавили, что открытие площади и прилегающей к ней улицы состоится в воскресенье в 15:00.

Сильный пожар вспыхнул в соборе Нотр-Дам 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание произошло в районе шпиля. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Пожар удалось полностью потушить лишь утром следующего дня.