Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,5 тысячи

Европа 16 июня 2020 23:11 (UTC+04:00)
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,5 тысячи

Во Франции за сутки от коронавируса умерли 38 человек, из-за чего общее число смертей превысило 29,5 тысячи, пишет минздрав страны, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

Сообщается, что 19 тысяч скончались в больницах, 10,5 тысячи — в социальных и медико-социальных учреждениях.

В реанимациях находятся 820, под медицинским наблюдением — 10 535 пациентов.

Во Франции коронавирусом заразились 157 тысяч, выздоровели 73 тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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