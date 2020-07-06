Правящая партия Сербии победила на выборах в парламент
Правящая Сербская прогрессивная партия президента страны Александра Вучича победила на парламентских выборах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Республиканская избирательная комиссия.
Правящая партия набрала 60,65 процента голосов избирателей, указано в сообщении. Ее поддержали почти 2 млн граждан страны.
Парламентские выборы состоялись в Сербии 21 июня.
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