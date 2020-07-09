Один человек погиб при обрушении подъемного крана на дом в Лондоне

Один человек погиб и четыре пострадали при падении подъемного крана на двухэтажный жилой дом на востоке Лондона. Об этом сообщила служба скорой помощи британской столицы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Четырем пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия. Двое из них получили травмы головы и были доставлены в больницы, - говорится в сообщении. - К сожалению, несмотря на усилия экстренных служб, обнаруженный пятый пострадавший умер на месте".

20-метровый подъемный кран упал в среду днем на возводившееся в районе Боу на востоке Лондона здание и соседний жилой дом, частично его разрушив. Погибшая женщина была обнаружена на первом этаже дома.

Причины произошедшего выясняются. Использовавшая кран компания начала внутреннее расследование.

Мэр Лондона Садик Хан принес соболезнования родным и близким погибшей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.