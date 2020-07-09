Экономике Франции удалось пережить беспрецедентный спад

Французскую экономику ожидает резкое восстановление во втором полугодии после беспрецедентного спада в первом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

В середине марта правительство второй по величине экономики Еврозоны ввело один из наиболее жестких режимов карантина в регионе для противодействия коронавирусу. Однако экономике удалось пережить потрясения и оживиться после снятия ограничений в мае.

По данным статистической службы, ВВП упал на 17 процентов во втором квартале по сравнению с предыдущим. Эксперты отметили, что в июле-сентябре экономика восстановится на 19 процентов, а также еще на три процента в октябре-декабре. По итогам года она сократится на девять процентов.

В начале июня министерство финансов республики представило менее позитивный прогноз относительно кризиса. По оценке ведомства, падение ВВП за 2020 год составит 11 процентов.