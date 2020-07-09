В части испанской Каталонии ввели карантин из-за резкого роста случаев COVID-19

Район Сегрия на западе испанской Каталонии с населением 210 тысяч человек закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом написала El Periodico, передает Trend со ссылкой на rtvi.com.

Режим карантина вступил в силу в полдень 4 июля. Выезжать за пределы района и въезжать в него можно лишь по работе.

На границе Сегрии заработали пропускные пункты, за соблюдением правил следят полицейские.

Жителям Сегрии рекомендовали не передвигаться между населенными пунктами внутри района. Все массовые мероприятия отменили: можно встречаться в компании не больше 10 человек. Пожилые люди должны оставаться дома, посещения домов престарелых временно запретили.

За последнюю неделю в Сегрии выявили около 400 новых случаев коронавируса, 150 из них — в административном центре Лерида. Сейчас там проходит сезон сбора фруктов, многие временные работники живут в антисанитарных условиях.

В Каталонии вирус выявили у 73 тысяч жителей, из них 12,5 тысяч умерли. Всего в Испании коронавирусом заразились больше 250 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 28 тысяч заболевших, 150 тысяч выздоровели.