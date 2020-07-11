Режим агитационной тишины наступил в Польше перед вторым туром выборов президента

Европа 11 июля 2020 04:22 (UTC+04:00)
Режим агитационной тишины наступил в Польше перед вторым туром выборов президента

День тишины наступил в Польше в субботу в канун второго тура президентских выборов. Закон запрещает любые формы агитации, проведение социологических опросов, публикацию рейтингов кандидатов и обсуждение их программ до закрытия избирательных участков 12 июля.

Государственная избирательная комиссия (ГИК) предупредила, что за нарушение этого режима предусмотрены крупные штрафы. За публикацию опросов в это время можно заплатить от 500 тыс. до 1 млн злотых (около $150 - $300 тыс.).

В воскресенье в 07:00 по местному времени (09:00GMT+4) в Польше откроются более 27 тыс. избирательных участков, которые будут работать без перерывов до 21:00 (23:00 GMT+4). Только после завершения голосования местные СМИ смогут опубликовать данные экзитполов.

За кресло главы государства борются действующий польский лидер Анджей Дуда, который баллотируется на второй срок при поддержке правящей в стране партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослава Качиньского. Ему противостоит кандидат от крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Гражданская платформа" (ГП), мэр Варшавы Рафал Тшасковский. В последние дни рейтинги и соцопросы показывают возможность победы как одного, так и другого претендента на высший пост в стране.

28 июня в Польше состоялся первый тур президентских выборов. Согласно данным Государственной избирательной комиссии, Дуда в первом туре получил поддержку 8,45 млн избирателей (43,5% голосов), а Тшасковский - 5,9 млн (30,4%). Из-за того что ни один из кандидатов не получил необходимое для безоговорочной победы простое большинство голосов, они продолжают борьбу во втором туре.

Президентские выборы проводятся в Польше один раз в пять лет, и по конституции один и тот же политик не может занимать высший государственный пост более двух сроков подряд. В новейшей истории страны остаться на второй срок удалось только Александеру Квасьневскому, который в 1995 году во втором туре на 3 процентных пункта обошел на выборах Леха Валенсу. А спустя пять лет, в 2000 году, он был повторно избран президентом в первом же туре.

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