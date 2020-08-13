В Британии изменили методику подсчета смертей от COVID-19

Власти Великобритании объявили в среду об изменении методики подсчета смертей, произошедших в результате заражения коронавирусом нового типа. В результате зарегистрированное в Соединенном Королевстве количество летальных случаев среди инфицированных COVID-19 снизилось на 5 377 (12%) - с 46 706 до 41 329 человек. Новые данные были опубликованы Службой общественного здравоохранения Англии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За последние сутки в стране зафиксировали 78 новых смертей и 1 009 выявленных случаев заражения. Последний показатель уже вторые сутки подряд и третий раз с конца июня превышает тысячную отметку. Общее количество случаев инфицирования в королевстве составляет сейчас 312 789.

Согласно обновленной методике, теперь в статистику по смертям попадают лишь те летальные исходы, которые имели место в течение 28 дней после того, как у заболевшего было лабораторно подтверждено заражение новым коронавирусом. Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок распорядился о пересмотре применявшейся методики 17 июля, когда эксперты оксфордского Центра доказательной медицины предположили, что показатели Минздрава могут быть завышены. Они обратили внимание на то, что в статистику ведомства попадают все случае смерти людей, у которых когда-либо было подтверждено инфицирование новым коронавирусом, даже если причина смерти была совершенно другой и произошла значительно позднее момента заражения. Проблема касалась преимущественно Англии, а в остальных регионах страны правило о 28 днях к тому моменту уже применялось.