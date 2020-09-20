Франция зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки
Французские медики зафиксировали рекордное число выявленных случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19 за сутки. Об этом сообщает Santé publique, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, число положительный анализов на коронавирус выросло на 13 498 пациентов, превысив отметку в 442 тыс. человек с начала пандемии.
Кроме того, число летальных исходов увеличилось на 26 граждан, достигнув показателя в 31 274 скончавшихся.
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