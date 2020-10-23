Великобритания и Япония подписали в Токио соглашение о свободной торговле

Великобритания и Япония подписали в пятницу соглашение о свободной торговле, что стало первой крупной сделкой Лондона после выхода из Европейского союза. Свои подписи под документом на церемонии в доме приемов в центре Токио поставили британский министр внешней торговли Элизабет Трасс и глава японского МИД Тосимицу Мотэги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило министерство иностранных дел Японии, соглашение после ратификации парламентами двух стран вступит в силу в январе 2021 года. Оно призвано поэтапно отменить тарифы примерно на 94% экспортных товаров Великобритании и почти на 99% товаров Японии. В частности, к 2026 году будут полностью ликвидированы пошлины на импорт японских автомобилей в Соединенное Королевство. Токио, со своей стороны, пошел на уступки Лондону в сфере интернет-торговли и финансовых услуг.

По данным британской стороны, объем торговли между двумя странами составил в 2019 году £31,6 млрд ($41 млрд). Нынешняя договоренность призвана увеличить товарооборот с Японией примерно на £15,2 млрд (около $20 млрд).

Договоренность о заключении соглашения о свободной торговле была достигнута Токио и Лондоном в сентябре текущего года. Перед этим в августе Мотэги посетил Лондон с официальным визитом, в ходе которого провел переговоры с Трасс. Основой для договоренности стало уже существующее соглашение от 2018 года между Японией и Евросоюзом, членом которого Великобритания была до 1 февраля 2020 года. При этом, как ранее заявляли в Лондоне и Токио, в ходе переговоров удалось улучшить этот документ, гарантировав дополнительные взаимные преимущества в отдельных областях, например в электронной торговле.