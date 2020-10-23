Боррель надеется, что соглашение о прекращении огня в Ливии станет поворотным моментом

Евросоюз надеется, что подписанное в пятницу в Женеве соглашение сторон ливийского конфликта о прекращении огня станет поворотным моментом в кризисе. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Объявление ООН о всеобщем постоянном прекращении огня в Ливии - с немедленным вступлением в силу после длительных сложных переговоров - является очень радостной новостью. Это также является решающим шагом для возобновления политических переговоров и, как мы надеемся, поворотным пунктом в ливийском кризисе. ЕС будет там, чтобы поддержать", - написал он на своей странице в Twitter.

Стороны ливийского конфликта подписали в пятницу в Женеве соглашение о прекращении огня, сообщила ранее Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ). Как отмечается в сообщении миссии, в Женеве подписано соглашение о "постоянном прекращении огня в Ливии". Подписи под документом поставили представители сторон, проводившие в Женеве переговоры с 19 октября, и Стефани Уильямс, исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии и главы МООНПЛ.

Переговоры в Женеве в формате Совместного военного комитета "5+5" проходили с 19 октября. В среду Уильямс сообщила на брифинге, что стороны "согласились открыть все наземные дороги, которые соединяют все регионы и города в Ливии". Кроме того, по ее словам, достигнута договоренность "об открытии воздушных путей в Ливии" и, в частности, о "полетах в административную столицу южного региона - Сабху".