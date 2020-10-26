МИД Пакистана выразил послу Франции протест из-за "антиисламской кампании" Парижа

Министерство иностранных дел Пакистана вызвало посла Франции в Исламабаде и выразило ему протест в связи с "антиисламской кампанией" Парижа. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, послу было передано заявление пакистанского министерства иностранных дел, в котором Исламабад осудил "систематическую исламофобскую кампанию под личиной борьбы за свободу", выступил с порицанием "кощунственных карикатур на пророка Мухаммеда" и "осквернения священного Корана".

В воскресенье премьер-министр Пакистана Имран Хан подверг французского лидера Эмманюэля Макрона резкой критике за его высказывания после убийства во Франции учителя Самюэля Пати. В тот же день глава пакистанского кабмина обратился к главе компании Facebook Марку Цукербергу с просьбой запретить размещение в одноименной социальной сети антиисламских публикаций.

21 октября президент Франции Макрон возглавил общенациональную церемонию прощания с учителем Самюэлем Пати, павшим 16 октября от рук террориста. Тогда он заявил, что Франция продолжит борьбу за светское образование и не откажется от карикатур.