Канцлер Австрии призвал не закрывать границы между странами Евросоюза

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил на саммите ЕС в формате видеоконференции о необходимости избежать закрытия границ внутри Европейского союза в период второй волны пандемии. Об этом сообщило в четверг Австрийское агентство печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Границы в Европе надо оставить открытыми", - отметил Курц.

По его словам, надо избежать закрытия границ, которое случилось весной 2020 года.

Курц также считает, что в настоящее время ситуация в странах ЕС выглядит почти одинаково с разницей в развитии событий в одну - две недели.