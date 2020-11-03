Семь человек погибли в результате стрельбы в Вене

Семь человек погибли в результате стрельбы у синагоги в Вене, сообщила в понедельник газета Kurier, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным издания, в числе погибших полицейский, четыре человека получили тяжелые ранения.

Двое неизвестных напали на синагогу близ площади Шведенплатц. Очевидцы сообщили о стрельбе вскоре после 20:00 (22:00 по Москве).

Ранее сообщалось об одном погибшем.